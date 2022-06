Mondo TV, emessi bond convertibili per 2,5 milioni di euro

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, harelativi all'approvato dall'assemblea lo scorso 29 aprile 2022. La prima tranche ha ad oggetto 28 bond, per un controvalore complessivo di 7 milioni di euro, e Atlas si è avvalsa della possibilità di suddividere il pagamento; pertanto, in data odierna sono stati emessi 10 bond, che vanno ad aggiungersi agli 8 bond emessi in data 25 maggio 2022.In base agli accordi presi, sono statiche danno complessivamente diritto a sottoscrivere fino a 1.500.000 azioni Mondo TV al prezzo di 1,875 euro per azione, per un valore complessivo massimo di 2.812.500 euro.