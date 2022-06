Sesa chiude l'anno con ricavi a 2,39 miliardi

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2022 coned altri proventi consolidati per 2.390 milioni in forte crescita (+17,3%) rispetto a 2.037 milioni al 30 aprile 2021, superando il consensus degli analisti (2,3 miliardi, +13%) ed il trend del mercato italianoInformation Technology (+7% nel biennio 2021-2022, fonte Sirmi, maggio 2022).L’organico raggiunge la soglia di 4.200 risorse umane al 30 aprile 2022 (99% dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato), in crescita del 20% rispetto al 30 aprile 2021, grazie sia all’aggregazione di nuove società con competenze tecniche verticali attraverso 15 acquisizioni industriali realizzate durante l’esercizio, che a circa 500 nuove risorse, in prevalenza under 30, inserite mediante percorsi di formazione nei principali trend digitali.Al 30 aprile 2022 sono oltre 300 le risorse umane occupate in sedi operative estere del Gruppo, in paesi quali Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania e Cina.