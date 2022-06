Webuild, aggiornamento sul buy-back

Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 6 al 10 giugno 2022 compresi, complessiveal prezzo medio di 1,6143 euro per azione, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022.A seguito degli acquisti effettuati, al 13 giugno, Webuild detiene 12.302.013 azioni ordinarie proprie rappresentative dell'1,23% del capitale sociale ordinario.Sul listino milanese, oggi, lascende sul mercato e alla chiusura soffre con un calo del 5,82%.