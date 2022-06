Al via Forum PA 2022, il "Paese che riparte" tra sfide e opportunità

(Teleborsa) - I dipendenti pubblici italiani sono fermi a(a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), lontani dai 5,7 milioni della Francia, 5,3 milioni del Regno Unito e 5 milioni della Germania. Hanno un'età media diQuesta la fotografia scattata dalla ricerca sul "Lavoro pubblico 2022" realizzata da Fpa - società del Gruppo Digital360 - presentata in apertura di Forum Pa "Il Paese che riparte", in programma dal 14 al 17 giugno al centro congressi Auditorium della Tecnica a Roma. Per raggiungere l'obiettivo di "4 milioni di dipendenti con un'età media di 44 anni e competenze adeguate" fissato entro il 2028 dal ministro Renato Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entroTra PNRR e fondi della politica di coesione, da fine 2021 al 2029 all'Italia arriverannodi spese straordinarie ed aggiuntive da programmare, gestire, monitorare e rendicontare, in mediaUna quantità di risorse senza precedenti che dovrà essere coordinata da unaDi fronte a questa, serve costruire con urgenza una Pa capace di lavorare per progetti, che passi dalla cultura dell'adempimento a quella del risultato", commenta il direttore generale di Fpa,Dunque, ancora tempi lunghi per la conclusione dei grandi concorsi pubblici. Su 55 concorsi pubblici indetti tra il 2019 e il 2021, 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei, in gran parte nella scuola, sono ancora vacanti. Per raggiungere l'obiettivo di "4 milioni di dipendenti pubblici con un'età media di 44 anni e competenze adeguate" fissato entro il 2028 dal ministro della Pubblica Amministrazioneconsiderando anche i previsti 500mila pensionamenti, entrobisognerebbe assumere quas- circa 200 mila ogni anno - con un'età media di, avviando un grande piano di formazione impostato su un'analisi delle necessarie competenzeC'è però una campagna di reclutamento che ha raccolto grandi adesioni e sta rispettando la tabella di marcia, portando nel settore pubblico giovani qualificati. E' quella per i professionisti del Pnrr, per cui nel solo 2021 sono state ricevute 160 mila candidature e sono gia' oltre 15 mila le assunzioni a tempo determinato realizzate, sommando procedimenti realizzati, conclusi e in corso d'opera. Una quota superiore al 50% del totale previsto, che indica il rispetto del timing fissato entro il 2023. Tornando ai grandi concorsi pubblici, i tempi delle procedure concluse danno speranza su un'accelerazione in atto: mediamente i giorni, dalla pubblicazione degli avvisi agli esiti, sono scesi da 674 per i concorsi banditi nel 2019, ai 423 per quelli del 2020, ai 141 per quelli del 2021. Ma l'ottimismo cala a guardare i tempi lunghi delle procedure ancora aperte: sono trascorsi in media