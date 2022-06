Covid, possibile prolungamento obbligo mascherine su mezzi pubblici fino a settembre

(Teleborsa) - Il sottosegretario alla Salute,, ha ipotizzato un possibile prolungamento dell'obbligo della mascherina sui– "luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po' di prudenza" –, nellee negli ospedali fino a fine settembre. Domani quando il Consiglio dei Ministri deciderà infatti sull'uso delle. È previsto lo stop dopo il 15 giugno invece all'utilizzo nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso.Costa ha parlato anche di un"nei confronti dei cittadini che da due anni e mezzo rispettano regole, restrizioni, nei confronti di quei cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna di vaccinazione”. L’, ha aggiunto, è quello di convivere con la pandemia e questo vuol dire tornare alla vita sociale, alla normalità.Per quanto riguarda l'uso delle mascherine agli esami di, il sottosegretario alla Salute ha spiegato: "Passare da un obbligo ad una raccomandazione credo sia un atto di fiducia e una scelta di coerenza e buon senso. Un ulteriore segno di ritorno alla normalità. Era difficile sostenere come un ragazzo di 18 anni avesse potuto votare senza l'obbligo della mascherina e una settimana dopo obbligato a metterla per sostenere gli esami di maturità". "Quello che dobbiamo osservare con grande attenzione sono i dati sullasui nostri ospedali, oggi fortunatamente questi dati sono assolutamente sotto controllo", ha aggiunto Costa.Intanto sonoi nuovida Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 10.371). Le vittime sono invece 73, in aumento rispetto ai 41 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 228.559con ilal 17,3%, in crescita rispetto al 13,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in, 10 in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.199, ovvero 11 in meno di ieri.