Digitale, Segre: "Rafforzare competenze per evitare frodi e cyberattacchi"

(Teleborsa) - "Laè un tema chee che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi". E' quanto afferma, presidente insieme a Free To X, fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale."Occorre impegnarsi perperché, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai unper ogni persona, nonché l’unico modo per tutelare le stesse da frodi e cyberviolenze", sottolinea Segre, nell'annunciare l'avvio delladel tour 2022 del, a Bellagio, da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022.Una tre giorni con mostre, convegni e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza. Filo conduttore di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere. L'evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna.