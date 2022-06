Genova, l'Aquila e Palermo al centrodestra. Pd strappa Lodi a Lega

(Teleborsa) -Ballottaggi a. Dove corre unito, il centrodestra vince. Diviso invece arranca e regala al centrosinistra la possibilità di trovarsi in vantaggio in sfide che sembravano in salita, come ad esempio Verona: questa la fotografia scattata dai risultati del voto amministrativo.il nuovo sindaco di Palermo. L'ex rettore, sostenuto dal centrodestra, raccoglie il testimone di Leoluca Orlando, che ha regnato per trent'anni: vince al primo turno superando l'avversarioDedico la vittoria alla famiglia: sarò il sindaco di tutti, la campagna elettorale finisce qui. Ora è tempo di indossare la casacca neroverde e di mettere da parte quella di partito", dice il sindaco dell'Aquila,ricandidato per la coalizione di centrodestra, sbanca al primo turno le elezioni comunali dell'Aquila confermandosi primo cittadino per i prossimi cinque anni.Riconferma al primo turno anche perSindaco dove va a festeggiare?: "Non festeggio". E scatta la centesima intervista, perchè tutte le televisioni vogliono capire il segreto di Bucci, eletto cinque anni fa, primo sindaco di centrodestra a governare la Genova della sinistra che oggi addirittura raddoppia., invece, astrappata allaIl sindaco sarà"un giovane di 25 anni, è veramente un gran bel segnale", dice il SegretarioLo spoglio ha confermato peranticipata ieri sera dai primi exit poll:centrocampista della Roma e della Nazionale, ex presidente dell'Assocalciatori, candidato per il centrosinistra, si presenterà al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno alle elezioni comunali, ottenendo il 40% delle preferenze. Il centrodestra spaccato si è piazzato dietro, alle prese con il braccio di ferro interno alla coalizione, con il sindaco uscente Federico Sboarina che nonostante l'appoggio diè staccato raccogliendo 32-32,5%. Fuori dal ballottaggio l'ex primo cittadinocon la sua coalizione civica appoggiata anche da Forza Italia, fermo al 23,7-23,8%.Da registrare il "tonfo" del Movimento Cinquestelle che raccoglie le questi sono addirittura i risultati "migliori" nelle più grandi città al voto il 12 giugno. Non serve neppure infierire citando l'1,4 per cento a Cuneo o l'1,2 per cento a Padova perchè il dato è ormai evidente: il Movimento Cinquestelle continua a mettere in fila risultati deludenti e sono ormai lontanissimi i tempi dei trionfi come quando, ad esempio nel 2018 alle politiche,