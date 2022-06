Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,35%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Unicredit

Intesa Sanpaolo

mid-cap

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Profilo

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 7.664,5 in guadagno dell'1,35%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 82, dopo aver avviato la seduta a 82.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, bene, con un rialzo del 2,53%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,07%.Tra leitaliane, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,06%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,80%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene del 2,57%.