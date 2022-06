Rally per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,81%), andamento rialzista per Unieuro

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Unieuro

Netweek

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso delIlha aperto la giornata a quota 123.946,8 con uno scatto di 2.239,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 461, dopo una partenza a 464.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,08%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,75%.