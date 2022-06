Rimane il pessimismo sui mercati: le borse europee falliscono il rimbalzo

Nexi

(Teleborsa) - Dopo i significativi ribassi delle ultime due sedute,. Dopo un'apertura positiva e promettente, i listini del Vecchio Continente hanno subito perso slancio, e. Gli investitori non sono quindi attirati dal " buy the dip ", in quanto le incognite sul fronte macroeconomico e delle banche centrali continuano a essere numerose. Inoltre, si attendono indicazioni dal, dal quale potrebbe emergere un aumento dei tassi statunitensi di tre quarti di punto percentuale, più ampio del previsto.Con previsioni macroeconomiche tutt'altro che rosee, gli esperti si stanno interrogando su quanto sia concreto lo spettro di una recessione. "Le incognite rimangono molte - afferma Roberto Rossignoli, Portfolio Manager Moneyfarm - i dati macroeconomici non forniscono segnali univoci e la. Riteniamo però che la domanda dei consumatori sia abbastanza resiliente, nonostante l'elevata inflazione, grazie anche ad un livello relativamente elevato di risparmi, destinati quindi ad una graduale riduzione.Sul fronte societario,ha annunciato ladi una componente tecnologica Capital Markets per 57 milioni di euro,ha firmato uncon Trevi per collaborare allo sviluppo congiunto di sistemi di trivellazione per parchi eolici.Per quanto riguarda i dati macroeconomici,è stata confermata in netta crescita ina maggio 2022, mentre ilha registrato dati in chiaroscuro (sussidi disoccupazione in calo, ma tasso di disoccupazione in crescita). Recupera leggermente a giugno, segnalando un piccolissimo miglioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, anche se il clima resta negativo.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. Lieve aumento dell', che sale a 1.823,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,69%.Lopeggiora, toccando i +242 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,05%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%., che scambia con un calo dello 0,31% sul, proseguendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.891 punti.In ribasso il(-0,72%); con analoga direzione, in rosso il(-1,19%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,58%.Svettache segna un importante progresso del 2,32%.Vola, con una marcata risalita del 2,10%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,43%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.di Milano,(+2,01%),(+1,39%),(+1,23%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,59%.In apnea, che arretra del 3,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,88%.Tra lepiù importanti:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,8%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,4%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -49,4K unità; preced. -65,5K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,7%).