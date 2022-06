Somec prosegue lo share buy-back

Somec

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 9 maggio 2022, ha comunicato di aver, dal 6 al 10 giugno 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 31,9145 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni al 13 giugno, considerando le azioni proprie già in portafoglio Somec detiene 21.590 azioni proprie, pari allo 0,31% del capitale sociale.Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 31,7 euro.