A Piazza Affari banche in rally. Spread in calo

Finecobank

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

BPER Banca

Unicredit

(Teleborsa) - Corre sul circuito milanese, ma anche in Europa, il comparto bancario, dopo la debacle delle ultime sedute.Tra i player del settore, accelerano+5,6%,+4,6%,+4,2%,+3,3% e+3,4%, che stamane ha annunciato il completamento con successo del trasferimento di 1,1 miliardi di euro di creditoria totale di un portafoglio non-performing a una società veicolo, Itaca, attraverso un'operazione di cartolarizzazione.I mercati sono oggi in fermento sulle attese di interventi straordinari della BCE per contenere la speculazione sui titoli di stato dei paesi più indebitati, a partire dall'Italia. Su queste aspettative si registra un, intorno a 215 punti base col rendimento italiano sceso sotto la soglia del 4%.