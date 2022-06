BP acquista quota in maxi hub di energie rinnovabili in Australia

BP

(Teleborsa) - Il colosso energetico britannicoha aed è, maxi-impianto australiano che ha il potenziale per essere uno dei più grandi hub di energie rinnovabili e idrogeno verde al mondo. Situato su un sito di 6.500 chilometri quadrati, AREH intende fornire energia rinnovabile ai clienti locali nella più grande regione mineraria del mondo e anche produrre idrogeno verde e ammoniaca verde per l'Australia e per altri paesi.AREH ha in programma di sviluppare la generazione di energia eolica e solare onshore in più fasi per una capacità di generazione totale fino a 26 gigawatt (GW), l'equivalente di una produzione di oltre 90 terawattora all'anno, ovvero circa un terzo di tutta l'elettricità generata in Australia nel 2020. A pieno regime, si prevede che AREH sarà in grado di produrre circa, all'anno."AREH riflette davvero cos'è l'energia integrata:e utilizzarla per aiutare a trasformare settori e regioni", ha commentato Anja-Isabel Dotzenrath, vicepresidente esecutivo per il gas e l'energia a basse emissioni di carbonio di BP."Riflette anche la nostra convinzione che, beneficiando sia delle sue infrastrutture esistenti che delle abbondanti risorse di energia rinnovabile", ha aggiunto.