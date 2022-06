Fincantieri avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Fincantieri

(Teleborsa) -ha comunicato che il 15 giugno 2022 sarà datoa servizio unicamente del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2019-2021" rivolto al management della Società approvato dall’Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 2018, da effettuarsi avvalendosi del safe harbour in esecuzione e nel rispetto della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2022.Il Programma, che durerà dal 15 al 24 giugno 2022, avrà ad oggetto unFincantieri pari a, corrispondenti a circa lo 0,12% del capitale sociale della Società. Ilconnesso all’esecuzione del Programma è stimato inAi fini dell’esecuzione del programma Fincantieri ha conferito un incarico ad un intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza.Alla data odierna la Società detiene 3.012.414 azioni proprie, pari allo 0,18% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, ilestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 0,542 euro.