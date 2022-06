Franchi Umberto Marmi, GVM – La Civiltà del Marmo raggiunge partecipazione del 10%

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - La societàè arrivata a detenere una, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara, quotata su Euronext Growth Milan."Ancor prima di farne parte, sono da sempre stato un grande estimatore della Franchi Umberto Marmi, sono quindi entusiasta di continuare a lavorare assieme per rendere FUM ancora più forte sul mercato. In quest’ottica il Consiglio di Amministrazione di GVM – La Civiltà del Marmo esaminerà a breve la mia proposta di investire ulteriormente nella Franchi Umberto Marmi", commenta, Consigliere Esecutivo Franchi Umberto Marmi."L’investimento è un forte segno di fiducia e insieme continueremo a crescere e ad affrontare le nuove sfide", affermaPresidente e Amministratore Delegato Franchi Umberto Marmi, spiegando "l’incremento della partecipazione di GVM – La Civiltà del Marmo nella nostra società rinsalda ancora più quanto già espresso dall’acquisizione dell’Ingegner Giulio Faggioni nel 2021, che ha rappresentato un importante passo verso una crescita in linea con i nostri obiettivi".