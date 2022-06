Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, in attesa degli esiti del direttorio della Federal Reserve, oggi, che dovrebbe procedere a un nuovo energico aumento dei tassi di interesse.con la produzione industriale sopra le attese degli analisti.L'indice giapponeseccusa una discesa dell'1,05%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,74%.In rialzo(+1,36%); pesante la Borsa di(-2,04%).Sulla parità(-0,1%); in discesa(-1,22%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,49%.Il rendimento dell'è pari 0,26%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 7,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. -2,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -11,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -839,2 Mld ¥).