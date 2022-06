Intermonte prosegue l'acquisto di azioni proprie

Intermonte

l'investment bank indipendente

(Teleborsa) -, in seguito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell’autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 1° ottobre 2021, ha comunicato di aver, tra il 6 e il 10 giugno, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,71285 euro, per unpari aDall’inizio dello share buy-back plan al 3 giugno 2022, Intermonte ha acquistato 183.273 azioni proprie (pari allo 0,51% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 514.063,44 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 10 giugno Intermonte detiene 4.234.276 azioni proprie, pari all'11,70% del proprio capitale sociale.Intanto, a Milano,registra una flessione dello 0,84% rispetto alla vigilia, e si attesta a 2,608 euro.