Italgas lancia piano da 8,6 miliardi investimenti al 2028

Italgas

(Teleborsa) -lancia il piano strategico 2022-2028 con investimenti per 8,6 miliardi di euro per "completare la trasformazione digitale degli asset, dar vita a uno dei principali player a livello nazionale nel settore dell’efficienza energetica, continuare a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento dei target climatici UE",L’incremento degli investimenti (+8,9%) è guidato dalle attività di trasformazione digitale degli asset, di estensione del network e dalle iniziative volte al consolidamento nel settore dell’efficienza energetica che consentiranno al Gruppo Italgas di continuare a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento dei target climatici Ue; il Piano 2022-2028 integra inoltre il futuro impegno di Italgas in Grecia con l'attesa acquisizione di Depa Infrastructure.: prosecuzione del programma di, repurposing ed estensione del network per dotare il Paese di infrastrutture all’avanguardia in grado di accogliere e distribuire gas rinnovabili come biometano e idrogeno verde; azione dicon l’obiettivo di porsi tra i principali operatori del settore;attraverso gare ATEM, M&A nei settori gas e idrico e sviluppo del mercato greco. Per il perseguimento di tali obiettivi, Italgas svilupperà ulteriormente le competenze del personale - anche attraverso l’insourcing e una Academy interna - e utilizzerà una struttura finanziaria solida ed efficiente garantendo un adeguato ritorno per gli azionisti.

e risponde alle sfide della sostenibilità fissando obiettivi al 2028 e al 2030, in linea con il target di neutralità carbonica al 2050, e innalzando ulteriormente quelli definiti lo scorso anno in termini di riduzione delle emissioni, efficienza energetica, sviluppo di competenze e valorizzazione delle risorse per favorire il cambiamento.Con il completamento delle gare, grazie al contributo di Depa Infrastructure e allo sviluppo delle attività dell'efficienza energetica, Italags prevede al 2028 uncon unstimato di circa il 70%, mentre ladovrebbe gradualmente ridursi attestandosi a fine piano al 61% circa. Per il 2022 si prevedono investimenti tecnici tra 700 e 750 milioni e ricavi adjusted superiori a 1,4 miliardi, con un ebitda adjusted di 1-1,03 miliardi e un Ebit adjusted tra 570 e 590 milioni. Tali risultati non tengono conto del contributo di Depa. Includendo il costo per l'acquisizione di Depa e gli impatti dell'IFRS 16, l'indebitamento netto a fine 2022 è atteso a circa 5,9 miliardi.Grazie anche allo sforzo continuo di miglioramento della rete, all'azione capillare di ricerca delle dispersioni condotta utilizzando l'innovativa tecnologia Picarro e alla pianificazione mirata degli investimenti, Italgas prevede di(Scope 1 e Scope 23 )(baseline 2020). Al fine di favorire il processo di transizione ecologica, il Gruppo Italgas ha esteso al 2028 il target di riduzione dei consumi energetici netti rispetto al 2020, portandolo a -27% e ponendosi un nuovo target di -33% al 2030.