L'indice delle società assicurative brillante (+4,42%), giornata euforica per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 16.928,1, balzando del 4,42% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 8 punti, dopo un avvio a quota 268.Tra ledi Piazza Affari dell'indice assicurativo, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,90%.Effervescente, con un progresso del 4,34%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,41%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,87%.