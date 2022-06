MEF, operazione riacquisto tre BTP con scadenza 2025

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha comunicato che domani, 16 giugno 2022, effettuerà, presso la Banca d’Italia,, tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato per un importo massimo di 3.000 milioni di euro. Tale operazione utilizzerà le risorse disponibili sul, si legge in una nota del Tesoro.I titoli oggetto del riacquisto sono. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere le offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 20 giugno 2022.