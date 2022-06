MicroStrategy smentisce richiesta margin call nonostante crollo Bitcoin

MicroStrategy

Silvergate Capital

(Teleborsa) -, azienda statunitense che fornisce business intelligence, software e servizi basati sul cloud, ha affermato dinonostante il Bitcoin sia sceso sotto un livello che era stato indicato come condizione per dover integrare il margine.MictroStrategy ha preso in prestito 205 milioni di dollari daa marzo, con il. In seguito, ha dichiarato che se il Bitcoin scendesse a, potrebbe scattare una margin call (in italiano richiesta di integrazione), ovvero la necessità di ricostituire i margini a garanzia dello strumento finanziario."MicroStrategy non ha ricevuto una margin call contro il nostro prestito Silvergate, anche se i prezzi dei Bitcoin hanno recentemente fluttuato", ha affermato la società in una dichiarazione inviata via email a Reuters. La più popolare delle criptovalute è scesa fino a quota 20.178 dollari nelle ultima 24 ore, secondo dati CoinMarketCup.per mantenere il rapporto prestito/valore richiesto... anche ai prezzi correnti, continuiamo a mantenere Bitcoin aggiuntivi non impegnati in quantità più che sufficienti per soddisfare i nostri requisiti previsti dal contratto di prestito", ha aggiunto la società guidata da Michael Saylor.