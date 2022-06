Panetta (BCE): non emettere euro digitale potrebbe creare rischi per sovranità

(Teleborsa) - In un panorama monetario internazionale in cui le banche centrali delle grandi economie potrebbero emettere valute digitali (central bank digital currency, CBDC), "tali CBDC offrirebbero benefici in termini di scalabilità dell'efficienza, liquidità e sicurezza, favorendone l'attrattiva a livello internazionale. Avrebbero inoltre il potenziale di, accrescendone il ruolo quale unità di pagamento globale". Lo ha detto, Membro del Comitato esecutivo della BCE, in audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo."In tale contesto,ha aggiunto - Non è questo uno scenario imminente, ma potrebbe materializzarsi in futuro se non iniziamo ad agire subito".Secondo Panetta, in assenza di una iniziativa della BCE e dei legislatori europei, si assisterà anche a una crescente confusione in materia di moneta digitale. "Si pensi alle cripto-attività - ha spiegato - LeE in alcune forme costituiscono un pericolo per l'ambiente e per altri obiettivi della società europea. Le stablecoin, d'altro canto, sono esposte al rischio di "corse ai riscatti", come si è visto di recente con le stablecoin algoritmiche. In tale contesto, è essenziale che vengano colmate le eventuali lacune normative ancora esistenti nell’ecosistema delle cripto-attività"."Per evitare confusione riguardo a cosa è (o cosa non è) una moneta digitale, occorre che la banca centrale ne emetta una propria, rispondendo alla domanda di digitalizzazione e", ha puntualizzato l'economista e banchiere italiano.Nelle sue conclusioni ha spiegato che la BCE è impegnata "nella progettazione di un euro digitale che consenta di utilizzare la moneta della banca centrale nei pagamenti digitali, fornendo ai cittadini europei uno strumento accessibile in tutta l'area dell’euro pere sostenendo gli obiettivi della società europea", aggiungendo che "agli intermediari spetterà un ruolo fondamentale: la distribuzione dell'euro digitale".