Salario minimo, Orlando: accordo tra parti sociali aiuterebbe

(Teleborsa) - Per far fronte ai rincari delle bollette energetiche è in arrivo "nelle prossime settimane". Lo ha detto il ministro del Lavoro,ospite di Agorà Estate su Rai Tre.Sul salario minimo: "Credo che aiuterebbeDevo dire che le distanze non sono enormi, al di la' dei toni". E "ora si tratterebbe di arrivare ad una stretta perche' questo consentirebbe, anche a livello parlamentare, di dare una prima risposta. Poi si discute in prospettiva comeQuindi, alla luce dei risultati delle amministrative, una rassicurazione sui rischi di tenuta del governo che "ha rischiato sin dalla sua nascita, ma credo che nessuno staccherà la spina". "Ci dovremmo preparare - ha aggiunto Orlando - a fibrillazioni crescenti in vista della campagna elettorale per le politiche", ma