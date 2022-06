Terzo Pilastro, Emanuele: "Risultati clinici confermano ruolo dello sport nella cura delle neoplasie"

(Teleborsa) - "Nel corso della mia lunga vita ho avuto la fortunata opportunità di incontrare Davide Tizzano con il quale la sintonia delle nostre idee si è manifestata da subito, coniugando la visione sportiva che ci accomuna a una visione anche filantropica, umanitaria, salvifica e assistenziale che ha costituito per tanti anni il mio elemento fondante del lavoro. Con Tizzano abbiamo avuto l'intuizione che lo sport potesse risolvere anche delle patologie che affliggono soprattutto le donne, maggiori vittime del dramma della neoplasia". È quanto ha affermato ilintervistato in occasione della. L'iniziativa affiancherà lache si svolgerà da sabato 25 giugno a mercoledì 6 luglio a Orano, in Algeria. La presidenza della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) è italiana, affidata al"Tizzano ha intuito questo, lo ha proposto, io l'ho recepito e abbiamo avviato un progetto che grazie a lui ha avuto un successo notevole nel nostro Paese, a Formia. Un progetto che io sosterrò finché avrò il ruolo per farlo perché la testimonianza della bontà di questa intuizione appare quotidianamente nei risultati clinici che ci hanno permesso di confermarla. Oggi la nuova carica che riveste meritoriamente Tizzano nel campo dei Giochi del Mediterraneo fa sì che questa nostra idea, che lui fortemente sostiene, diventi uno strumento di conoscenza anche in quei mondi in cui probabilmente questa terapia non è nota. Parlo dell'Africa, dell'Asia, e anche di quell'Europa di cui noi facciamo parte".