Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Boeing

Microsoft

Apple

Visa

Procter & Gamble

Coca Cola

United Health

JP Morgan

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Baidu

JD.com

Monster Beverage

Exelon

Docusign

Xcel Energy

American Electric Power

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,50% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 3.735 punti.Poco sopra la parità il(+0,21%); in frazionale calo l'(-0,25%).Gli investitori restano in attesa della conclusione del Fomc, il direttorio che decide la politica monetaria alla Fed. L'ultima impennata del carovita ha fatto improvvisamente aumentare le aspettative di un aumento da 75 punti base anziché di 50 punti come a maggio.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,58%),(-1,29%) e(-1,06%).Al top tra i(+5,46%),(+0,92%),(+0,67%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Tra i(+11,96%),(+6,76%),(+6,08%) e(+4,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,67%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,76%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso 3 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,1%; preced. 0%)16:00: Indice NAHB (atteso 68 punti; preced. 69 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 2%).