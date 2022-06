(Teleborsa) - Il Premier italianoinsieme alI tre stanno raggiungendo la, seguendo un percorso blindato che da, cittadina polacca al confine. Nella notte hanno avuto una bordo del convoglio in vista dell’incontro conal quale porteranno un forteche ribadirà la ferma condanna allaIntanto, secondo quanto riferisce Sky News, anche il primo ministro britannicoall’Ucraina da parte del Regno Unito nel corso di una telefonata conI due hanno discusso in particolare dell’da parte della Russia e Johnson ha affermato di sperare chepossano essere fatti nei prossimi giorni.Conversazione telefonica anche tra il presidente degli Stati Unitiil quale sottolineandodeciso da Washington ha voluto ribadire come "Il supporto alla sicurezza degli Stati Uniti non ha precedenti.Altissima la tensione traCi sono esperti internazionali, anche in America, che stanno già dicendo che qualcosa non sta funzionando", ha detto in un’intervista a Ria Novosti il portavoce del Cremlino Peskov sottolineando che le relazioni frasono al "punto zero". ", ha aggiunto.Colloquio telefonico anche tra ilnel corso della quale è stato sottolineato come la Cina abbia sempre fatto sulla vicenda ucraina una valutazione da un punto di vista storico eesprimendo giudizi in modo indipendente eXi Jinping ha osservato che "tutte le parti dovrebbero spingere per