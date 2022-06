Elica prosegue l'acquisto di azioni proprie

Elica

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato in merito all’avvio del Programma di buyback autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022, ha reso noto di aver, tra il 6 e il 10 giugno 2022, complessivamente, al prezzo medio ponderato per il volume di 3,13 euro per azione, per uncomplessivo diDall'inizio del programma e a seguito degli acquisti finora effettuati, Elica ha acquistato e detiene in portafoglio un totale di 243.422 azioni ordinarie, pari allo 0,384% del capitale sociale), per un controvalore complessivo pari a 778.623 euro.Intanto, sul listino milanese,registra una flessione del 3,18% rispetto alla vigilia, attestandosi a 2,89 euro.