Giappone, aumenta deficit bilancia commerciale maggio

(Teleborsa) - Si chiude ancora in deficit, per il decimo mese consecutivo, la bilancia commerciale del Giappone nel mese di maggio.Secondo il, il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 2.384,7 miliardi di yen. Il dato si confronta con il rosso di circa 839,2 miliardi di yen di aprile, mentre a maggio 2021 si era registrato un disavanzo di 212,9 miliardi. Le attese del mercato indicavano un deficit in aumwnto fino a 2.022,6 miliardi di yen.In termini di volumi, l'segnala un aumento tendenziale del 15,8% a 7.252 miliardi di yen, mentre lehanno registrato una salita del 48,9% a 9.636,7 miliardi di yen.