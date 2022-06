Gruppo FS impegnato per tracciare il percorso della mobilità sostenibile

(Teleborsa) -conferma un forteed ha pianificato nel Piano industriale ben, per tracciare un percorso verde per il Paese nei prossimi dieci anni, nell’ambito delle, dellae delleE' quanto emerso oggi a Roma, all’nel corso del panel "PNRR infrastrutture sostenibili e lotta al cambiamento climatico", organizzato nell’ambito del. Al dibattito, aperto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili- si legge su FS News, il portale informativo del Gruppo FS Italiane - ha preso parte, Chief Corporate Affairs Officer di FS.Tra gli obiettivi del Gruppo FS la realizzazione die lo sviluppo del, per ridurre il traporto su gomma e le connesse emissioni di CO2. Focus anche sulla, mediante l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e sullaUn contributo al trasporto sostenibile arriva dai cospicui, nell'ambito del programma Next Generation EU, che ha riconosciutolo stanziamenti di, di cui più di 3 già investiti, per ridurre il divario infrastrutturale ed i servizi tra nord e sud Italia, incidendo positivamente sulla trasformazione verde delle reti ferroviarie e stradali del Paese.