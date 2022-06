Il comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso (-3,43%), rosso per STMicroelectronics

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 126.694,5 perdendo -4.383,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 657, dopo un avvio di sessione a 679.Nel, sottotono, che passa di mano con un calo del 3,78%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione del 3,52%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,19%.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.