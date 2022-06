Il gigante dei cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 miliardi

Revlon

(Teleborsa) - Lala forte inflazione, ma anche la pandemia ed ildovuto alla concorrenza che ne ha intaccato la quota di mercato. Sono questi i fattori che hanno pesato sulla vita di una storica azienda in attivo da 90 anni.La, il colosso dei cosmetici, suo malgrado ha dovuto presentare istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 nel distretto meridionale di New York, sotto il: 3,7 miliardi di dollari.Il gigante newyorkese, che, ha annunciato la richiesta di ingresso in Chapter 11, depositata presso la U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Questa procedura consente ad un’azienda di continuare a operare mentre elabora un piano per rimborsare i creditori.