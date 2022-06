Malagrotta, discarica in fiamme: fuoco sotto controllo ma ci vorranno giorni per spegnerlo

(Teleborsa) - Risulta essere sotto controllo l'incendio che da ieri sta interessando parte dell'ex discarica dia Roma: i, una sessantina in tutto, hanno lavorato tutta la notte per confinare le fiamme ed evitare che interessassero altre strutture e si propagassero all'esterno. Per spegnere definitivamente il rogo, che ha interessato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ci vorranno però giorni.Il sindaco del Comune di Roma,, ha intanto disposto un'"per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione", per un raggio di 6 km dal luogo dell'incendio dell'impianto di Malagrotta la sospensione delle attività scolastiche e dei centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area individuata; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.Nell'ex discarica, ieri un vasto incendio ha interessato anche una vasca di, uno degli impianti dove vengano trattati i rifiuti della Capitale. Secondo i vigili del fuoco, presenti con otto squadre per domare le fiamme, l'incendio si è esteso anche ad almeno un paio didove sono stoccati carta e plastica e un impianto di. Una densasi è alzata verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e nell'area circostante all'impianto si è diffuso un forte odore di bruciato.