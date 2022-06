Terna si aggiudica il Business International Finance Award 2022

Terna

(Teleborsa) -si è aggiudicata il, il riconoscimento dedicato alle imprese che hanno realizzato progetti e strategie innovative nelle aree dell’Amministrazione Finanza e Controllo, ESG e Risk Management. In particolare, la società guidata da Stefano Donnarumma è stata premiata nella categoria “” per il suo Rapporto Integrato 2021 che è stato presentato, per la prima volta, con l’approvazione dei risultati dello scorso anno.Laè avvenuta nel corso del CFO Summit 2022, ilannuale che riunisce i Chief Financial Officer delle principali aziende e i professionisti del settore. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base della valutazione espressa da una giuria composta da esperti provenienti da diverse Istituzioni e Università.Ildi Terna riporta, in un unico documento, tutti i dati finanziari e non finanziari dell’azienda: la Relazione sulla Gestione, il Rapporto di Sostenibilità e la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario (DNF), oltre al Bilancio Consolidato, al Bilancio di Esercizio e al Green Bond Report. Il Rapporto adotta ildell’International Integrated Reporting Council (“IIRC”) e segue un approccio che inserisce le performance aziendali in una visione più alta, di creazione di valore nel tempo, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali die con la necessaria transizione energetica della quale Terna è regista.L’esposizione del Rapporto si fonda, inoltre, su un innovativo racconto per, sviluppato anche attraverso un sapiente uso delle: si parte dai capitali finanziario e infrastrutturale, per passare ai capitali “intangibili”, sempre più rilevanti nel contesto in cui Terna opera: il capitale intellettuale, quello umano, quello sociale-relazionale, fino ad arrivare al capitale naturale. Ne emerge così un racconto corale, caratterizzato da unachiara, completa, equilibrata e responsabile, con cui Terna ha voluto consolidare sempre di più le relazioni con tutti i suoi stakeholder, puntando su una cultura della sostenibilità che è ormai radicata in ogni iniziativa dell’azienda.Laper Terna è, infatti, un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività del Gruppo: i circacomplessivi di investimenti, che l’azienda ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.