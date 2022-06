Acqua e PNRR, CdP: momento giusto per investire, opportunità da settore

(Teleborsa) - Superare iche da anni frenano la capacità di investimento deiofferte al servizio idrico dall’espansione dellaè questo il tema al centro del Brief degli analisti didal titoloche descrive il funzionamento del settore soffermandosi sugli ostacoli agli(SII), cioè l’intera filiera di attività che vanno dal prelievo alla distribuzione fino alla depurazione dell’acqua, è un settore in trasformazione caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti, che le: le perdite degli impianti di distribuzione ammontano al 42% (in Francia al 20%, in Germania all’8%). Il 36% della rete idrica ha un’età compresa tra 31 e 50 anni, il 22% ha più di 50 anni. Persistono, poi, i ritardi nell’adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione che hanno portato il nostro Paese a essere soggetto a onerose procedure di infrazione europee.Questa condizione - spiegano gli esperti -la spesa per investimenti nel settore idrico italiano è ben più bassa di quella registrata nella media dei Paesi europei (49 euro vs 90 euro per abitante nel biennio 2020-2021[2]) e tocca livelli particolarmente contenuti per le gestioni in economia, cioè quelle direttamente in capo agli enti locali. Tra il 2016 e il 2019, infatti il valore pro capite degli investimenti realizzati dalle gestioni in economia è stato pari a circa 8 euro l’anno, con importanti differenze territoriali.che pesano sugli investimenti nel settore: la polverizzazione dei gestori, con oltre 2.500 operatori, e un processo di riorganizzazione della governance ancora incompiuto. Solo il 17% degli operatori è classificabile come ‘industriale’, il restante 83% è composto infatti da gestioni in economia.Tuttavia, la crescita degli investimenti registrata negli ultimi anni, soprattutto da parte degli operatori industriali, testimonia un settore dinamico e con importanti potenzialità.Inoltre, il servizio idricoper realizzare gli investimenti necessari e superare definitivamente gli ostacoli che ancora ne limitano leE proprio in quest'ottica, l' imperativo è doppio:facendo leva sulla natura intrinsecamente sostenibile del settore, promuovendo una trasformazione dei