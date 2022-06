Automotive, Purcaro (DEKRA): "Indipendenza energetica, supply chain e investimenti ESG priorità per UE"

(Teleborsa) - "I recenti eventi internazionali, come la crisi russo-ucraina, impongono l’attuazione dida parte degli Stati, e dell’UE in particolare, che devono poter garantire soprattutto un sufficiente grado die un ridisegno della. E' quanto afferma, Executive Vice Presidente Presidente DEKRA Italia, in occasione del 16° Forum economico italo-tedesco “Verso l’autonomia strategica europea: Italia e Germania fra sostenibilità e nuovi equilibri internazionali” organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), che si è svolto a Milano."Allo stesso tempo - sottolinea il manager - emerge quanto sia importante avere una, ad esempio microchip, che possa creare stabilità e ridurre l’incertezza che in questo momento sta contribuendo ad alimentare la spinta inflattiva e la crisi di settori chiave quale quello della mobilità"."Come DEKRA siamonel testing, nella certificazione e verifica delle nuove tecnologie della mobilità, della connettività, delle energie rinnovabili, rappresentando un autorevole stakeholder a garanzia degliEnvironmental, Social e Governance", afferma Purcaro, aggunmgendo "Italia e Germania rappresentano un perfetto connubio nella realizzazione di percorsi di crescita stabili e sostenibili come testimoniato dai dati dell’interscambio commerciale che per il 2021 hanno segnato lo storico traguardo dei 142,6 miliardi di euro con una crescita del 23% sul 2020".