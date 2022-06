Crisi criptovalute, dopo Celsius anche Babel blocca i prelievi

(Teleborsa) - Si accentuano i ribassi nella maggior parte delle criptovalute, con il, dopo che l’ha deciso il blocco dei prelievi così come fatto a inizio settimana da Celsius Network , uno dei leader nei finanziamenti in crypto, per via di "condizioni di mercato estreme".Babel ha spiegato ai clienti che sta affrontando “pressioni di liquidità insolite” mentre si confronta con i recenti cali del mercato.Ilquota 20.600 dollari, secondo dati CoinMarketCap, in calo dell'1,78%,del 2,37% a 1.083 dollari,sale appena dello 0,2% a 215 dollari,cede lo 0,85% a 0,488 dollari.Sempre a inizio ottava,, ha temporaneamente sospeso i prelievi da parte dei clienti. La parziale sospensione dei servizi di Binance è stata annunciata su. Il manager ha dato la colpa a una "transazione bloccata", che dovrebbe impiegare circa 30 minuti per risolversi. "Il blocco temporaneo dei prelievi di Bitcoin su Binance è dovuto ad una transazione bloccata che causa un backlog. Dovrebbe risolversi entro 30 minuti circa. Seguiranno aggiornamenti", ha scritto Zhao. Pochi minuti dopo ha però scritto che ci vorrà più tempo di quanto inizialmente stimato per sbloccare la situazione,