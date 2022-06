Enav, Isgrò: "Ripensare alla supply chain 'imparando dal futuro' è la nuova sfida"

(Teleborsa) - "Transparency è molto attiva nella divulgazione e sensibilizzazione di principi importanti tra cui la trasparenza, l'anticorruzione, la legalità. Abbiamo deciso di aderire a questo circuito in maniera tale da poter ulteriormente approfondire e diffondere la cultura della legalità e della trasparenza all'interno del nostro contesto aziendale. Riteniamo, infatti, che una società che si occupa di questi temi etici importanti sia più attrattiva per i giovani talenti. Ripensare alla supply chain 'imparando dal futuro' è la nuova sfida, mettendo al centro etica e sostenibilità, acquisendo sul campo ogni giorno la fiducia della comunità che ci circonda, di cui facciamo parte, cesellando il testimone da passare alle generazioni future". È quanto affermato laintervistata in occasione dellL'evento di formazione dedicato alle aziende delorganizzazione internazionale non governativa che si occupa della lotta alla corruzione attraverso la collaborazione con grandi aziende italiane per aumentare la trasparenza, l'integrità e la responsabilità del settore economico del nostro Paese."Per citare la più importante, nell'ultimo anno siamo riusciti a ottenere la certificazione anticorruzione ISO 37001. Per noi è un traguardo importantissimo per raggiungere il quale abbiamo lavorato tanto: il management, l'azienda, tutte le nostre risorse sono state impiegate in tantissime ore di formazione e approfondimento per poter ottenere questa certificazione che rappresenta un presidio alla trasparenza e alla legalità molto importante. Collateralmente abbiamo, poi, introdotto tante altre iniziative in ambito corporate governance. Ne è un esempio l'ulteriore approfondimento e rafforzamento del nostro Codice etico di gruppo, un'iniziativa molto importante non soltanto per l'attività che svolgiamo come core business ma soprattutto per tutte le iniziative che la società svolge in ambito estero. In tal modo Enav punta a essere un veicolo di questa eticità nel business anche nei confronti di tutta la catena della nostra attività e quindi dei nostri fornitori e subfornitori".