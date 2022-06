Enel avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Enel

(Teleborsa) -ha reso noto che il 16 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2022, ha approvato l’, per un, equivalenti a circa lo 0,027% del capitale sociale di Enel.Il Programma, la cui durata si protrarrà, è a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2022 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate. Il potenziale esborso connesso all’esecuzione del Programma è stimato in circa 15 milioni di euro.Ai fini dell’esecuzione del Programma, Enel ha conferito un incarico a un intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza.Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Enel nella seduta del mercato del giorno precedente ogni singola operazione.In linea con l’impegno di Enel per un modello di sviluppo sostenibile, l’incarico conferito prevede altresì un meccanismo premiale – riflesso nel prezzo a cui la Società riacquista le azioni dall’intermediario – legato al raggiungimento da parte del Gruppo Enel del valore target dell’obiettivo di performance del Piano LTI 2022 rappresentato dalle emissioni dirette di gas serra (Scope 1) per KWh equivalente prodotto dal Gruppo Enel nel 2024.Al 16 giugno, Enel detiene complessivamente 4.889.152 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,048% circa del capitale sociale, mentre le società controllate non detengono azioni Enel.Il gruppo energetico ha inoltre precisato che, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, saranno poste a servizio del Piano LTI 2022, oltre alle 2,7 milioni di azioni oggetto di acquisto nell’ambito del Programma, anche le azioni proprie in portafoglio già acquistate a servizio dell’analogo Piano di incentivazione di lungo termine per il 2019 e non utilizzate ad esito della consuntivazione del suddetto Piano.Nel frattempo, sul listino milanese, buona la performance diche si attesta a 5,5 euro, con un aumento dell'1,85%.