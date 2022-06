Eni e UNIDO rafforzano cooperazione in settori chiave

Eni,

(Teleborsa) -e il, hanno firmato una, in particolare in Africa. L’impegno è in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 9 (Industria, innovazione e infrastrutture).L’intesa siglata al Centro Ricerche Eni di San Donato Milanese si concentra sullo sviluppo di iniziative per contribuire a una transizione energetica giusta. Le aree della collaborazione includono i nuovi vettori energetici per la decarbonizzazione, come l’idrogeno verde, le rinnovabili, l’efficienza energetica, la formazione tecnica, l’occupazione giovanile e la catena del valore agricola.nei Paesi di reciproco interesse, facendo leva sul settore industriale che è il cuore della nostra collaborazione., mettendo a fattore comune esperienze, know-how e competenze. Oggi la nostra intesa si rafforza, con”, ha dichiaratoper lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo aree di interesse comune come l'occupazione giovanile, l'idrogeno verde e le energie rinnovabili. Ci concentreremo sullo sviluppo industriale in Africa", ha detto