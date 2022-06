Idrogeno cruciale per la transizione energetica. L'Europa ci crede: ecco i motivi

(Teleborsa) - Lasta spingendo sull'accelerazione sul, una materia prima rinnovabile su cui sta puntando molto nell'ambito di uncon altre fonti, per affrancare l'Europa dalla dipendenza dalla Russia ed in generale da qualsiasi dipendenza futura in campo energetico. E questo perché, come dimostra a recente impennata dell'inflazione ed un fattore di competitività delle imprese. Ma come si produce l'idrogeno e quali sono le sue applicazioni?E così la Commissione europea ha varato ilche interviene su tre livelli: dal lato della domanda con l'efficienza energetica, dal lato dell'offerta con la diversificazione delle importazioni di combustibili fossili e l'accelerazione della transizione energetica. Tutto questo con l'obiettivo di diventare climaticamente neutrali entro il 2050.Sono previsti investimenti complessivi da(72 sotto forma di sovvenzioni e 226 di prestiti). di cui 10 miliardi per nuove infrastrutture e connessioni per il gas ed altri 2 miliardi per le infrastrutture necessarie ad alcuni Paesi per compensare le sanzioni contro il petrolio russo e la somma restante per accelerare la transizione energetica verde.Il Piano RePowerEu rivede i target delldal 9% al 13% al 2030 delle rinnovabili al 45% dal 40% ed una serie di azioni per aumentare e: semplificazioni nell'delle rinnovabili, l'obbligo di installare pannelli solari su tutti gli edifici nuovi, unagas, GNL ed idrogeno.Il RePowerEu dà spazio anche ale fissadi idrogeno rinnovabile eentro il 2030, per sostituire gas naturale, carbone e petrolio nelle industrie e nei settori dei trasporti difficili da decarbonizzare. A questo scopo sono stati sonoe la Commissione si impegna a completare la valutazione dei primi importanti progetti di comune interesse europeo entro l'estate.Frattanto, i principali produttori di elettrolizzatori in Europa hanno annunciato, grazie anche alla garanzia di un quadro normativo favorevole e di un miglior accesso ai finanziamenti,L'idrogeno è un elemento molto abbondante nella Galassia, dove rappresenta il 74% della materia visibile, ed altrettanto abbondante sulla Terra, anche se la gran parte degli, come quelle del(principalmente metano)(H2O). E' piuttosto raro in natura trovare molecole di idrogeno puro e in ogni caso sarebbe un gas incolore e non tossico.dell'idrogeno determina anche lache si ottiene: Verde o blu. La tipologia di idrogeno verde o green deriva dall'elettrolisi dell'acqua (steam reforming).Esistonodi ingresso. L'elettricità suddivide l'acqua in due componenti, idrogeno ed ossigeno, producendo anche calore in eccesso, circa il 20-40% della capacità dell'elettrolizzatore, grazie alla reazione chimica. Occorrerà allora raffreddare l'elettrolizzatore. L'idrogeno dovrà poi essere purificato e compresso prima del trasporto, della distribuzione e dello stoccaggio, sino a raggiungere le diverse applicazioni di utilizzo finale.I termini idrogeno "blu" e "verde" sono quindi utilizzati per descrivere diversi metodi di produzione dell’idrogeno e da quali materie derivano (fonti fossili o fonti rinnovabili).si ottiene mediante l’utilizzo di energia fossile, ma la sua produzione, per questo la è affiancata da un sistema di cattura e di stoccaggio permanente della CO2.si ottiene invece da una produzione. Il processo di produzione avviene principalmente attraverso l'elettrolisi dell'acqua effettuata tramite energie prodotte da fonti rinnovabili.Ildell'idrogeno verde è stato per lungo tempo un fattore di limitazione per l'utilizzo dell'idrogeno, troppo elevato per un uso competitivo con le fonti fossili e con le energie rinnovabili.Oggi il costo di produzione dell'idrogeno, un prezzo che l rende più competitivo, e secondo le previsioni di IRENA, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, potrebbe, eguagliando il prezzo del gas metano oggi.