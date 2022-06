In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Negli USA, sostanzialmente stabile l', nel giorno delle "quattro streghe", con le scadenze in simultanea di future e opzioni su azioni e indici.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,74%) e si attesta su 1,047. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,05%, scendendo fino a 111,7 dollari per barile, sui timori di recessione dopo l'aggressiva stretta monetaria in atto a livello globale.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +192 punti base, con un decremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,58%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,67%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 21.789 punti, mentre, al contrario, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 23.743 punti, ritracciando del 3,23%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 2,55 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,42 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+12,39%),(+5,63%),(+5,21%) e(+4,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.del FTSE MidCap,(+6,44%),(+5,47%),(+4,59%) e(+4,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%.Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.In apnea, che arretra del 2,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Tra i dati11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 7,4%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%).