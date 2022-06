ITA trovato accordo per assunzione lavoratori call center

(Teleborsa) -. Una vertenza che ha coinvoltoe la compagnia tricolore, convenuti al tavolo dele del, e che si è chiusa positivamente, con la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale. Lo hanno annunciato i sindacatiGli accordi sottoscritti prevedono. I 200 lavoratori internalizzati - spiega Ita - saranno assunti con contratto a tempo indeterminato sad affiancare i colleghi già presenti nella sede di Fiumicino, in modalità smart working a Palermo e Rende, secondo il seguente calendario: 100 assunzioni a partire dalle prossime settimane, e anticipo rispetto alle previsioni iniziali del tavolo di contrattazione, di altre 100 entro dicembre 2022, in linea con le ottime previsioni di crescita della compagnia."L’intesa traguardata sana una ferita che si era aperta con la disdetta dell’accordo sottoscritto lo scorso 21 ottobre 2021", affermano i sindacati, che esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta, riconoscendo l’importante ruolo svolto dal Ministro Orlando e da tutto il Ministero del Lavoro, nell’opera di mediazione e di sintesi messa in campo nel corso di tutta la trattativa.Anche il Ministro del Lavoro Andrea Orlando commenta con entusiasmo l'accordo che definisce "un risultato non scontato". "Ringrazio tutti i soggetti coinvolti a partire dal mio staff, le parti sociali, le imprese e il MISE che ha lavorato per mettere in campo una risposta che ha consentito di salvaguardare i livelli occupazionali. Avevamo detto - ricorda il Ministro - che avremmo gestito il tavolo senza clamore e senza propaganda, con l'unico obiettivo di non lasciare i lavoratori a casa e abbiamo raggiunto questo risultato".