L'indice delle aziende sanitarie viaggia molto alto (+2,79%), si concentrano gli acquisti su Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Recordati

DiaSorin

Amplifon

media capitalizzazione

Pharmanutra

small-cap

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 2,79%, dopo la chiusura di ieri a quota 211.653,2.L'intanto guadagna lo 0,75%, dopo un inizio di seduta a quota 800.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, scambia in profit, che lievita del 3,45%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,21%.Buona performance per, che cresce del 2,25%.Tra i titoli adell'indice sanitario, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,16%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,35%.avanza dello 0,76%.