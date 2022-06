Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

Risanamento

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata positiva delle borse europee. La giornata odierna non permetterà comunque di evitare di registrare, con gli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali sui due lati dell'oceano che hanno aumentato i timori di un rallentamento economico."La combinazione di tassi più elevati, rallentamento della crescita e persistenti preoccupazioni per l'inflazione rappresentano- ha affermato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Riteniamo che, affinché i mercati si stabilizzino, la fiducia nelle banche centrali sarà una condizione primaria, ma sarà anche necessario che i dati in arrivo dimostrino chiaramente che le preoccupazioni sull'inflazione sono state prese in considerazione".Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che è aumentato ancora ilitaliano ad aprile, mentre Eurostat ha confermato che a maggiodell'Eurozona ha segnato un +8,1% su base tendenziale.Volano, che ha sottoscritto con il Comune di Milano la convenzione urbanistica per la variante al progetto di, e, che costruirà per lala terza fregata lanciamissili della classe Constellation. In calo, che ieri sera ha annunciato un accordo di ieri sera tra la holding della famiglia Garrone e IFM Investors, chenella società energetica italiana.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 117,3 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +192 punti base, con un calo di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,57%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,39%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,13%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,30%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,19% sul; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 24.261 punti.Ottima la prestazione del(+2,45%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il(+2,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,45%),(+5,21%),(+5,14%) e(+4,74%).Tra i(+7,01%),(+6,08%),(+5,33%) e(+4,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Tra ledi maggior peso:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 7,4%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%).