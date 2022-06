Nexi acquista da controllata Intesa attività merchant acquiring in Croazia

Nexi

(Teleborsa) -ha comunicato che Nets CEE d.o.o., società di diritto croato appartenente al gruppo e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb d.d. e PBZ Card d.o.o., società di diritto croato indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo, perdi PBZ Card nel. Il corrispettivo pagato è pari a, con un multiplo EV/EBITDA implicito al 2022E pari a circa 10,5x.Il ramo d'azienda merchant acquiring di PBZ Card ècon circa 13 mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro. L'accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell'ambito dell’attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato.L'operazione è in linea con la più ampia partnership industriale pluriennale tra Nexi e ISP nel business italiano del merchant acquiring, avviata con l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'attività di merchant acquiring di titolarità di ISP il 30 giugno 2020. Iled è subordinato a condizioni sospensive usuali (tra le quali l'ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come istituto di pagamento in Croazia e le autorizzazioni da parte delle autorità antitrust croata e serba).