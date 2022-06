Pandemia, guerra, inflazione: le sfide per il Governo

(Teleborsa) -e - come se non bastasse - lache sta creando non pochi problemi alle famiglie italiane. E' tutto in salita il cammino del Governo guidato daTra l'altro, ad accendere la miccia di un'altra possibile bomba pronta ad esplodere, leche, se da un lato, hanno decretato il successo di, dall’altro hanno messo nero su bianco che ilcontinua a mettere in fila flop e risultati a dir poco deludenti eche mette la freccia e lo sorpassa.Risultato? Sia– per ora dialettica – è ufficialmente iniziata. Ha cominciato nelle scorse ore l’ex Presidente del Consiglio, oggi Presidente del MoVimento Cinquestelle: “Molti cittadini ci hanno chiesto di uscire dal governo, il nostro elettorato sta soffrendo – ha detto – Non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini, siamo responsabili ma che nessuno ci dica state zitti”.Tradottoma chiede più spazio e peso sulle questioni che hanno tenuto banco in questi mesi: dal superbonus, al reddito di cittadinanza sempre nel mirino, passando per il dossier armi sull’Ucraina.“Alle elezioni amministrative non siamo mai andati così male. Nel Movimento serve meno autoreferenzialità e più democrazia interna, poi basta alle ambiguità sulle alleanze internazionali”. Nessun riferimento esplicito a Giuseppe Conte, ma è evidente che è proprio l’ex Premier il destinatario dell’affondo di Luigi Di Maio commentando l’esito delle comunali e la situazione interna del M5S che dunque scarica l’uomo che solo pochi mesi fa aveva fortemente voluto alla guida del MoVimento.Ma Draghi deve guardarsi anche dache sul Corriere della Sera affonda: “Abbiamo deciso di appoggiare il governo perché era necessario non lasciare il Paese nelle mani di Pd e 5 Stelle che lo stavano sfasciando. Ora tutti quei dirigenti e militanti che credevano in Draghi e in questo governo, col perseverare degli errori di Speranza e Lamorgese, di Bianchi e Giovannini, mi chiedono di rifletterci bene. Draghi deve sapere che ci sono temi su cui non siamo disposti a transigere”.Insomma,: “Sul pratone di Pontida il 18 settembre vogliamo risposte”. Dalla riforma delle pensioni, al caro energia, sono tanti i dossier sui quali il Governo potrebbe scivolare.