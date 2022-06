PNRR, Anief boccia la riforma

(Teleborsa) -con un testo sostitutivo rispetto a quello approvato dal Governo al Decreto Legge 36/2022 con alcune sostanziali modifiche al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile scorso,frutto di errori valutazione evidenti.proponendo interventi sulla formazione obbligatoria e l’orario aggiuntivo da far rientrare nella contrattazione collettiva. Anche sull’evidente ridondanza di test ed esami Anief si è espressa negativamente, poiché il percorso proposto rischia di trasformare l’accesso al ruolo in un percorso a ostacoli dall’esito incerto per il personale precario che dovrà farsi carico dei costi della formazione e rischia di non avere tanto facilmente accesso al ruolo. Ma soprattutto il sindacato ha decisamente contestato cheche, proprio per incentivare la formazione, è stata istituita. Anief ha, soluzione transitorie per i docenti precari Irc ed educatori e il personale amministrativo, nonché regole certe per mobilità.Alcuni degli emendamenti proposti sono frutto di quanto richiesto dal nostro sindacato, si legge in una nota Anief: riconoscimento della validità dei 24 CFU fermi restando i 10 CFU di tirocinio diretto; accesso per i primi tre cicli del percorso di formazione iniziale di chi è in servizio in scuola statale o partitaria nei limiti della riserva dei posti indicata; per ITP mantenimento dei requisiti di cui al D. Lgs 59 del 2017 per l’accesso ai concorsi.Ancoraa: richiesta di rimettere alla contrattazione nazionale l’incentivo rimesso alla contrattazione nazionale; eliminazione dei tagli agli organici; eliminazione dei tagli alla Carta del Docente; il ritorno nell’alveo della contrattazione della definizione numero di ore aggiuntive; accesso alla specializzazione su sostegno per chi ha tre anni.Gli emendamenti proposti riguardano anche ilda determinare in seguito ai minori oneri per organici a seguito dell’andamento demografico e la prima applicazione incentivo salariale deciso da comitato di valutazione nella nuova composizione definita dagli emendamenti proposti e definiscono che l’incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto di anzianità.Resta però ferma negli emendamenti proposti l’impossibilità di praticare la rotazione del personale per l’attribuzione dell’incentivo.