Vola l'indice del settore alimentare italiano (+3,89%), corre Campari

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,65%, dopo la chiusura di ieri a quota 483.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 4.144,7 punti dopo un inizio di giornata a quota 106.878.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto alimentare, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,68%.Tra i titoli adell'indice alimentare, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,76%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,15%.