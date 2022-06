Welfare, AdR: nuove iniziative per valorizzazione dipendenti

(Teleborsa) - Nuove iniziative di Aper lche rientrano in una politica aziendale all’interno del premio di risultato.In particolare, è stato sottoscrittohe prevede il riconoscimento economico per un importo di 200 euro sotto forma diSi tratta di un’intesa - chiarisce la nota - resa disponibile dallache ha l’obiettivo principale di far fronte ai significativi aumenti dei prezzi energetici e ai conseguenti impatti economici dovuti allo scenario internazionale. L’altra novità riguarda la possibilità per tutti i lavoratori di ottenere una quota di denaro, nell’ambito degli accordi aziendali sul Welfare, spendibile in una piattaforma di flexible benefit."Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiaratoChief Human Capital & Organization, Health & Safety di Aeroporti di Roma – di queste nuove iniziative e, in particolare, dell’accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali. Abbiamo ritenuto doveroso premiare le nostre persone per la dedizione e la presenza continua e costante nel garantire, con passione e professionalità, gli alti livelli di qualità che ci sono stati riconosciuti nel mondo".