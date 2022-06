Antares Vision, ok CdA a fusione controllata Convel

Antares Vision

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, ha esaminato e approvato il progetto di fusione per incorporazione in Antares Vision della propria controllata Convel, società specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica (Convel). Il progetto di fusione è stato altresì approvato dal CdA di Convel in pari data.L’operazione di fusione - si legge n una nota - scaturisce dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo ad Antares Vision delle attività svolte in modo indipendente da Convel (e che già rientrano nell’oggetto sociale di Antares Vision e sono svolte dalla stessa), con connessa e conseguente semplificazione del gruppo facente capo alla Società. Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria proposta con il progetto di fusione sono: consolidamento delle attività produttive e commerciali nell’ambito delle macchine di ispezione per il settore farmaceutico; ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari infragruppo derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società; consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;contenere i costi di gestione del business grazie al conseguimento di economie di scala ed alla mssimizzazione delle sinergie nelle diverse attività, senza duplicazioni e sovrapposizioni societari e amministrative.La società incorporanda è – e sarà alla data di perfezionamento dell’atto di Fusione – direttamente e interamente posseduta da Antares Vision e pertanto, applicandosi la procedura di fusione semplificata, non si rendono necessarie né la relazione illustrativa degli organi amministrativi della società partecipante alla Fusione né la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Inoltre,non spettando alcuna azione Antares Vision ai soci di Convel,, non è necessario procedere alla determinazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni, nonché della data dalla quale tali azioni parteciperanno agli utili. L’operazione di Fusione si esaurisce nell’annullamento del capitale sociale della società incorporanda.È attualmente previsto che nel mese di settembre 2022 la Fusione sarà sottoposta all’approvazione dell’organo amministrativo di Antares Vision e dell’assemblea di Convel, fatta salva la facoltà in capo agli azionisti di Antares Vision che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere entro 8 giorni dall’iscrizione del progetto di fusione nei competenti Registri delle Imprese che la decisione di approvazione della Fusione venga adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società.